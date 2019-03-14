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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri

TFF, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.

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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri

Haftanın açılış mücadelesi olan Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın
20:30 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Bülent Yıldırım)

16 Mart Cumartesi
13:30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)
16:00 Akhisarspor - Kasımpaşa (Halis Özkahya)
16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor (Ali Palabıyık )
19:00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor (Zorbay Küçük)
19:00 Beşiktaş - Göztepe (Serkan Çınar)

17 Mart Pazar
 13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Özgür Yankaya)
16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir (Yaşar Kemal Uğurlu) 19:00 Bursaspor - Galatasaray (Suat Arslanboğa)

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