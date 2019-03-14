Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri

1 Manisaspor zor durumda Bir zamanlar Süper Lig'de fırtınalar estiren Manisaspor, şimdilerde çok zor şartlarda ayakta kalmaya çalışıyor

2 Mehmet Demirkol'dan yabancı kuralı eleştirisi Mehmet Demirkol, yabancı kuralını 6+2+2 yapmak isteyen TFF'yi sert bir dille eleştirdi. Demirkol, "Oyuncular İstiklal Marşı okusun diye mi yapıyorsunuz bunu? Hakikaten mantıksız" dedi.

3 Galatasaray'da erken seçim kavgası Galatasaray'da Mustafa Cengiz'le muhalefet arasında erken seçim tartışması yaşanıyor. İnan Kıraç'ın başını çektiği muhaliflerin amacı Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nu başkan yapmak.

4 Fikret Orman'ın tercihi Jorge Jesus Fikret Orman'ın yeniden başkan seçilmesi durumunda takımın başına Jorge Jesus'u getireceği ifade edildi.

5 Slimani gününü gün ediyor Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İslam Slimani, her gece başka bir mekanda eğleniyor. Taraftarlar, yılda 4.5 milyon euro (28 milyon TL) kazanan Cezayirli forvetin rahat tavırlarına tepki gösterdi.

6 Fenerbahçe, Fransa'dan forvet alıyor Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Fransa 2. Lig takımlarından Metz'te forma giyen Diallo'yu kadrosuna katacak.

7 TFF'nin yeni yabancı kuralı Türkiye'de yıllardır tartışılan, defalarca kez değişen yabancı kuralı bir kez daha değişiyor. TFF'nin planmasına göre yeni sistem 6+2+2 şeklinde olacak.

8 Messi: Cristiano Ronaldo beni etkiledi Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, Atletico Madrid'e 3 gol atan Cristiano Ronaldo'ya övgüler yağdırdı.

9 Barcelona çeyrek finale çıktı Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Lyon'u 5-1 mağlup eden Barcelona, adını son 8 takım arasına yazdırdı.