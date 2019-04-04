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Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

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Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 27. haftada oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 27. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:
20.30 Trabzonspor-Antalyaspor: Hüseyin Göcek

6 Nisan Cumartesi:
16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Koray Gencerler
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

7 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Zorbay Küçük
16.00 Göztepe-Akhisarspor: Bülent Yıldırım
16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Serkan Çınar

8 Nisan Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Arda Kardeşler

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