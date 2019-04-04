Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı

1 Trabzonspor Jan Durica'ya 400 bin euro ödeyecek TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Jan Durica'ya 400 bin euro (2.5 milyon TL) ödemesine karar verdi.

2 Manisaspor'un kupaları 59 bin liraya satıldı Tarihinin en zor günlerini yaşayan Manisaspor'un kupaları, kulüpten alacaklı olan kasap Ahmet Kibar tarafından 59 bin liraya açık artırmada satıldı. Manisaspor cephesi ise kupaları geri istiyor.

3 Fener Ol kampanyasına futbolculardan destek Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başlattığı destek kampanyasına, sarı-lacivertli bazı futbolcular da aylık maaşlarının yüzde 10'unu vererek destek olacak.

4 Futbolcuların estetiksiz halleri Estetik denince akla genelde magazin dünyasının ünlü isimleri gelir. Ancak estetik yaptıran sadece onlar değil. Estetikle büyük değişime uğrayan futbolcular da var.

5 Süper Lig'de 27. haftanın programı Süper Lig'e verilen yaklaşık 3 haftalık ara sona eriyor. 27. haftanın perdesi yarın oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.

6 Araplar Jailson'u istiyor Fenerbahçe'de son haftalarda yedek kulübesine hapsolan Jailson'a Suudi Arabistan'dan 6 milyon euroluk teklif geldi.

7 Podolski, sumo güreşine başladı Kariyerini Japon ekibi Vissel Kobe'de sürdüren Podolski, sumo güreşlerine merak saldı.

8 Haçlılar, Müslümanlar için adını değiştiriyor Yeni Zelanda'nın en büyük Rugby takımlarından biri olan Crusaders (Haçlılar), Müslümanlara zarar verdiğini düşündükleri için isimilerini değiştirme kararı aldı.

9 Fenerbahçe Kulübü saldırıyı protesto etti Fenerbahçe Kulübü, 4 yıl önce Trabzon'da yaşanan silahlı saldırının faillerinin bulunamamasını resmi kanallarını kapatarak protesto etti.