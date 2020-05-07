Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler

20 Mart Cuma günü başlaması planlanan 27. hafta maçları, koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
O dönem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan hakemler, futbolseverler tarafından unutuldu.
İşte 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'in ilk haftasında düdük çalacak hakemler:
Fenerbahçe-Kayserispor (Atilla Karaoğlan)
Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)
Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Halil Umut Meler)
Sivasspor-Denizlispor (Abdulkadir Bitigen)
Beşiktaş-Antalyaspor (Ümit Öztürk)
Gençlerbirliği-Konyaspor (Alper Ulusoy)
Ç.Rizespor-Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)
Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Ali Şansalan)
Göztepe-Trabzonspor (Zorbay Küçük)