Süper Lig'de 27. haftanın ardından son durum

Süper Lig'de 27. haftanın ardından zirve yarışındaki takımlar hata yapmadı. Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş kazanmayı bildi.

BAŞAKEHİR ZORLU VİRAJDA

Sahasında Konyaspor'u 2-0 yenen Başakşehir puanını 61 yaptı. Galatasaray'la arasındaki farkı koruyan lider, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında olacak. Başakşehir kazanması durumunda şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmış olacak.

Rizespor'u 7-2 yenen Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi biletini almak için Galatasaray'ın hata yapmasını bekliyor. Siyah-beyazlı ekip, 5 puan gerisinde olduğu sarı-kırmızılı takımı geçerek Devler Ligi'ne kalmanın planlarını yapıyor. Başakşehir'le oynanacak maç Beşiktaş açısından da son derece önemli.

G.SARAY, KADIKÖY'E GİDİYOR

Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor'u yenerek puanını 55 yaptı ve lider Başakşehir'i takibini sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir'in Beşiktaş'a konuk olacağı haftada zorlu Kadıköy deplasmanına gidecek.

20 yıldır Kadıköy'de kazanamayan Galatasaray, şampiyonuk yolunda mutlak 3 puan için Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelecek.

Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe ise 32 puanda ve küme düşme hattının 5 puan üstünde. Sarı-lacivertliler pazar günü oynanacak maçta ezeli rakiplerini yenerek taraftarlarına derbi galibiyeti hediye etmek istiyor.

13 Nisan Cumartesi 19.00: Beşiktaş-Başakşehir

14 Nisan Pazar 19.00: Fenerbahçe-Galatasaray