Ensonhaber.com'a dön

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta ve TFF 1. Lig 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

| Haber Merkezi
Yorum Yap

Koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynanacak Süper Lig'de 27. hafta hakemleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu.

İşte haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler:

20 Mart Cuma

20.00 Fenerbahçe - Kayserispor : Atilla Karaoğlan

21 Mart Cumartesi

14.00 Gaziantep FK - Ankaragücü: Cüneyt Çakır

17.00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

17.00 Sivasspor - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk

22 Mart Pazar

13.30 Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Rizespor - Galatasaray : Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Başakşehir - Alanyaspor: Ali Şansalan

19.00 Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük


YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM