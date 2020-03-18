Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri

1 Auckland City şampiyon ilan edildi Koronavirüs salgını nedeniyle ligi erken bitiren Yeni Zelanda Futbol Federasyonu, lider Auckland City'nin şampiyon ilan edildiğini duyurdu.

2 Avrupa Şampiyonası'nın ertelenme bedeli belli oldu Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihine ertelenirken, bu 1 yıllık ertelemenin ortalama kaybı 1.9 milyar euro olarak açıklandı.

3 Ronaldo evinde vakit geçirmeye devam ediyor Kendisini Portekiz'deki evinde karantinaya alan Cristiano Ronaldo, havuz başında güneşlenirken görüntülendi.

4 Umut Meraş ile Ertuğrul Ersoy'un korona kararı Fransa 2. Ligi takımlarından Le Havre'de forma giyen Umut Meraş ile Ertuğrul Ersoy, Türkiye'ye dönme kararı aldı.

5 Süper Lig'in 'devam' kararına oyunculardan tepki Liglerin seyircisiz olarak devam edeceğinin açıklanması sonrası, Süper Lig'de ve TFF 1. Lİg'de görev alan birçok oyuncu karara tepki gösterdi. İşte oyuncuların verdiği tepkiler...

6 Avrupa'da devam eden tek lig: Süper Lig Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'daki hemen hemen bütün ülkelerde maçlar ertelenirken, önemli ligler arasında sadece Süper Lig devam etme kararı aldı.

7 Mehmet Demirkol'dan TFF'ye korona tepkisi Mehmet Demirkol, koronavirüs salgınına rağmen erteleme kararı almayan TFF'yi topa tuttu. Demirkol, "Şunun mantığını biri bana anlatsın. Ciddi vebal bu, yapmayın" dedi.

8 Kevin Durant'in testi pozitif çıktı NBA yıldızı Kevin Durant, koronavirüse yakalandığını açıkladı. The Athletic'e konuşan Durant, "Herkes dikkatli olsun, kendinize ve karantinaya dikkat edin. Bunu aşacağız" dedi.

9 Juventus'ta Blaise Matuidi’nin koronavirüs testi pozitif çıktı İtalya Serie A ekibi Juventus'un Fransız oyuncu Blaise Matuidi'de, koronavirüse rastlandığı açıklandı.