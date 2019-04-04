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Süper Lig'de 27. haftanın programı

Süper Lig'e verilen yaklaşık 3 haftalık ara sona eriyor. 27. haftanın perdesi yarın oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.

Süper Lig'de 27. haftanın programı
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Süper Lig'e 26. hafta maçlarının ardından ara verilmişti. Milli maçlar ve ardından 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler nedeniyle verilen 3 haftalık ara yarın sona eriyor.

Şampiyonluk, Avrupa kupaları ve düşme potasında yaşanacak nefes kesen yarışta son 8 haftalık süreç başlıyor. 

Süper Lig'de 27. haftanın maç programı:

Yarın:
20.30 Trabzonspor-Antalyaspor (Medical Park)

6 Nisan Cumartesi:
16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

7 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Göztepe-Akhisarspor (Bornova)
16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
19.00 Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

8 Nisan Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

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