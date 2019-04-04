Süper Lig'de 27. haftanın programı

Süper Lig'e 26. hafta maçlarının ardından ara verilmişti. Milli maçlar ve ardından 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler nedeniyle verilen 3 haftalık ara yarın sona eriyor.
Şampiyonluk, Avrupa kupaları ve düşme potasında yaşanacak nefes kesen yarışta son 8 haftalık süreç başlıyor.
Süper Lig'de 27. haftanın maç programı:
Yarın:
20.30 Trabzonspor-Antalyaspor (Medical Park)
6 Nisan Cumartesi:
16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)
7 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Göztepe-Akhisarspor (Bornova)
16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
19.00 Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
8 Nisan Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)