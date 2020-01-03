Süper Lig'de 3 haftalık fikstür açıklandı

Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftaların maç takvimi duyuruldu.
Sezonun 2. yarısının ilk haftası olan 18. hafta, 17 Ocak Cuma günü 20:00'de Ankaragücü-Konyaspor maçıyla başlayacak.
KRİTİK MAÇLARIN TARİHLERİ
Süper Lig'in yeniden başlamasıyla birlikte haftanın en kritik maçında lider Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele 19 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
19. haftada oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir mücadelesi 25 Ocak Cumartesi günü 20:00'de, 20. haftadaki Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması ise 1 Şubat 2020'de saat 20:00'de başlayacak.
18, 19 VE 20. HAFTANIN MAÇ PROGRAMLARI
18. hafta
17 Ocak Cuma
20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
18 Ocak Cumartesi
14.00 Aytemiz Alanyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Bahçeşehir Okulları) 17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim) 20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
19 Ocak Pazar
13.30 Antalyaspor-Göztepe (Stat açıklanmadı)
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
20 Ocak Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)
19. hafta
24 Ocak Cuma
20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
25 Ocak Cumartesi
14.00 Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
26 Ocak Pazar
13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Göztepe-Beşiktaş (Stat açıklanmadı)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
27 Ocak Pazartesi
20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)
20. hafta
31 Ocak Cuma
20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
1 Şubat Cumartesi
14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Stat açıklanmadı)
17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
2 Şubat Pazar
13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)
16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor (Türk Telekom)
3 Şubat Pazartesi
20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)