Süper Lig'de 3 hocanın görevine son verildi

Süper Lig'de 6. hafta geride kalırken, 3 takım teknik direktör değişikliğine gitti.
3 TAKIM ERKEN DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ
Akhisarspor'da yönetim, Türkiye Kupası'nı kazanarak takımını Avrupa'ya taşıyan Okan Buruk'un yerine sezon öncesi Bosna Hersekli Safet Susic'i göreve getirdi. Ege temsilcisi, Susic yönetiminde Galatasaray'ı yenerek Süper Kupa'yı kazanmasına rağmen lige istediği gibi başlayamadı. İlk 5 maçta galibiyet alayamayan Akhisarspor'da yönetim, Susic ile 6. hafta öncesi yolları ayırdı.
Ligin 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Akhisarspor, bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Ege temsilcisinde yönetim, bu galibiyetin ardından Süper Lig'de daha önce Akhisarspor'un başında 36 maça çıkan Cihat Arslan'ı tekrar takımın başına getirdi.
Rizespor'u geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyon yapan İbrahim Üzülmez'in, Karadeniz ekibiyle Süper Lig macerası 4 hafta sürdü. İlk 4 haftada 2 puan toplayabilen Rizespor'da Üzülmez, 5. haftadaki Bursaspor maçında takımın başında yer almadı. Rizespor, geçen sezon Akhisarspor'da Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Süper Lig'de son teknik direktör ayrılığı ise Erzurumspor'da yaşandı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 6 hafta sonunda 2 puanla son sırada bulunuyor.
TEK YABANCI COCU
Öte yandan Susic'in Akhisarspor'dan gönderilmesinin ardından Süper Lig'de tek bir yabancı hoca kaldı. 18 takımlı ligde Fenerbahçe'yi çalıştıran Hollandalı Cocu'nun dışındaki tüm teknik adamlar yerli.