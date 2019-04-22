Süper Lig'de 3 takımın şampiyonluk ihtimalleri

Süper Lig'in 29. haftası bu akşam oynanacak olan Sivasspor-Beşiktaş mücadelesiyle sona erecek. Başakşehir'in son 2 haftada 5 puan kaybetmesiyle birlikte şampiyonluk yarışı yeniden başladı.

G.SARAY TÜM MAÇLARINI KAZANIRSA ŞAMPİYON

Şampiyonluk yarışında önde olan Başakşehir hata yapmazsa ipi önde göğüsleyecek.

Başakşehir'in 3 puan gerisinde yer alan Galatasaray, kalan tüm maçlarını kazanması durumunda diğer karşılaşmalara bakılmaksızın şampiyon olacak. Başakşehir'i sahasında ağırlayacak sarı-kırmızılılar, rakibini yenerse ikili averajda da öne geçeceği için ligi zirvede tamamlayacak.

Başakşehir ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali kendi ellerindeyken, Beşiktaş'ta bu durum biraz daha farklı.

BEŞİKTAŞ, G.SARAY'IN KAZANMASINI BEKLEYECEK

1 maçı eksik olan Beşiktaş, zirvenin 8 puan gerisinde yer alıyor. Bu akşam kazanması durumunda ise fark 5'e inecek ve siyah-beyazlılar şampiyonluk şansını biraz daha artıracak.

Beşiktaş'ın şampiyonluk için 6 maçını da kazanması gerekiyor. Bu 6 maçlık seride Galatasaray deplasmanı da yer aldığı için siyah-beyazlılar, TT Arena'dan alacağı 3 puanla rakibini geride bırakacak.

Ancak bu durum da Beşiktaş'a yetmiyor. Beşiktaş kayıpsız devam eder, Galatasaray da 33. haftada Başakşehir'i yenerse siyah-beyazlıların şampiyon olma durumu var.

Öte yandan 3 takımın da lig sonunda aynı puanda yer alma ihtimali de var. Bu durumda 3'lü averajla şampiyon Beşiktaş olacak.