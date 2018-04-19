Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler

Spor Toto Süper Lig'de 30'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemleri belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, maçların programı ve hakemler şöyle;



CUMA

20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (HÜSEYİN GÖÇEK)

21 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor (SERKAN ÇINAR)

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor ALİ PALABIYIK)

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (HALİL UMUT MELER)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (ÜMİT ÖZTÜRK)

22 NİSAN PAZAR:

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (BÜLENT YILDIRIM)

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe (ARDA KARDEŞLER)

19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor (HALİS ÖZKAHYA)

23 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (YAŞAR KEMAL UĞURLU)