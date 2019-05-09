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Süper Lig'de 32. hafta başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

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Süper Lig'de 32. hafta başlıyor

Haftanın açılış müsabakasında Antalyaspor, yarın ligde kalma mücadelesi veren ekiplerden Bursaspor'u konuk edecek. Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Süper Lig'in 32. haftasındaki müsabakaların programı şöyle:

CUMA
20.30 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)

11 Mayıs Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor (Ülker)
19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova)

12 Mayıs Pazar
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)

13 Mayıs Pazartesi
20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

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