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Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri

Süper Lig'de 32. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, 32. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

4 Mayıs Cuma

20:00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor | Yaşar Kemal Uğurlu

5 Mayıs Cumartesi

16:00 Kardemir Karabükspor - Atiker Konyaspor | Özgür Yankaya
19:00 Trabzonspor - Kasımpaşa | Ümit Öztürk
19:00 Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor | Cüneyt Çakır

6 Mayıs Pazar

16:00 Fenerbahçe - Bursaspor | Fırat Aydınus
16:00 Gençlerbirliği - Antalyaspor | Halis Özkahya
16:00 Beşiktaş - Kayserispor | Barış Şimşek
19:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Galatasaray | Ali Palabıyık

7 Mayıs Pazartesi

20:00 Gözrtepe - Evkur Yeni Malatyaspor | Hüseyin Göçek

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