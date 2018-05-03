Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, 32. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
4 Mayıs Cuma
20:00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor | Yaşar Kemal Uğurlu
5 Mayıs Cumartesi
16:00 Kardemir Karabükspor - Atiker Konyaspor | Özgür Yankaya
19:00 Trabzonspor - Kasımpaşa | Ümit Öztürk
19:00 Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor | Cüneyt Çakır
6 Mayıs Pazar
16:00 Fenerbahçe - Bursaspor | Fırat Aydınus
16:00 Gençlerbirliği - Antalyaspor | Halis Özkahya
16:00 Beşiktaş - Kayserispor | Barış Şimşek
19:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Galatasaray | Ali Palabıyık
7 Mayıs Pazartesi
20:00 Gözrtepe - Evkur Yeni Malatyaspor | Hüseyin Göçek