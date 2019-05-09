Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
10.05.2019 Cuma
Antalyaspor - Bursaspor : Hüseyin Göçek
11.05.2019 Cumartesi
Çaykur Rizespor - Galatasaray : Serkan Çınar
Fenerbaçe - Akhisarspor : Abdulkadir Bitigen
Göztepe - DG Sivasspor : Ali Palabıyık
12.05.2019 Pazar
Kayserispor - Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
Atiker Konyaspor - Trabzonspor: Halis Özkahya
Başakşehir - Ankaragücü : Fırat Aydınus
Malatyaspor - BB Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
13.05.2019 Pazartesi
Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: Cüneyt Çakır