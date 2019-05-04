Ensonhaber.com'a dön

Süper Lig'de 32. ve 33. haftanın programları açıklandı

Süper Lig'in 33. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş maçı 18 Mayıs Cumartesi, Galatasaray-Başakşehir mücadelesi ise 19 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Yorum Yap

Spor Toto Süper Lig'de 32 ve 33. hafta maçlarının programı açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki haftalık maç programı şöyle:

32. Hafta

10 Mayıs Cuma
20.30 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)

11 Mayıs Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova)
19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor (Ülker)

12 Mayıs Pazar
16.00 Kayserispor-Kasımpaşa (Kayseri Büyükşehir Belediye Kadir Has)
16.00 Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Erzurumspor (Yeni Malatya)
19.00 Başakşehir-MKE Ankaragücü (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

13 Mayıs Pazartesi
20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

33. Hafta

17 Mayıs Cuma
20.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

18 Mayıs Cumartesi
19.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

19 Mayıs Pazar
16.00 Akhisarspor-Kayserispor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Bursaspor-Göztepe (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Başakşehir (Türk Telekom)

20 Mayıs Pazartesi
20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Stadı belli değil)
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe (Erzurum Kazım Karabekir)

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM