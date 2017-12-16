Süper Lig'de 32 yabancı futbolcu ceza sınırında

Her sene olduğu gibi Süper Lig'de yine Noel tartışmaları başladı. Hristiyan aleminin 25 Aralık'ta kutladığı ve yılbaşına kadar o bir haftalık periyodu dini bayram olarak gördüğü Noel öncesi tam 32 yabancı oyuncu ceza sınırında.

1 HAFTA ERKEN TATİLE ÇIKACAKLAR

Bu da şu anlama geliyor; 32 isim bu hafta sarı kart görmeleri halinde 17. haftada cezalı duruma düşecek yani Noel tatiline erkenden çıkacaklar. 22-23-24-25 Aralık tarihlerinde oynanacak 17. hafta maçlarından sonra Süper Lig'de devre arası tatiline girilecek, ama Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar, hafta içinde kupa karşılaşmaları yapacak. Ancak kupa maçlarına zaten takımların çoğu yedek ağırlıklı kadrolarla çıkıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'de birçok yabancı futbolcunun Noel tatiline çıkmak için bilerek kart gördüğüne şahit olduk.

GEÇEN SENE 11 FUTBOLCU

Ceza sınırındaki lejyonerlerden dolayı kulüplerde telaş yaşanırken, geçen sezon Noel öncesinde Süper Lig'de 11 futbolcu cezalı duruma düşmüştü. Bu yıl 32 isimden kaçının cezalı olacağı büyük merak konusu.

İşte o isimler

ALANYASPOR: İsaac Sackey, Welinton

OSMANLISPOR: Andreas Maxsö, Tiago Pinto

ANTALYASPOR: Maicon, Chico, Vainqueur

BEŞİKTAŞ: Pepe, Talisca, Ryan Babel

BURSASPOR: Mikel Agu

FENERBAHÇE: Neustadter, Skrtel

GALATASARAY: Maicon

GENÇLERBİRLİĞİ: Jailton

GÖZTEPE: Beto, Rotman

BAŞAKŞEHİR: Clichy, Attamah, Epureanu

KARABÜKSPOR: Paul Papp, Grozav

KAYSERİSPOR: Tiago Lopes, Ryan Mendes

KONYASPOR: Moryke Fofana Demir Grup

SİVASSPOR: Auremir, Rybalka

TRABZONSPOR: Kucka, Pereira, Bero, Onazi

MALATYASPOR: Azubuike