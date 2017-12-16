Süper Lig'de 32 yabancı futbolcu ceza sınırında

Her sene olduğu gibi Süper Lig'de yine Noel tartışmaları başladı. Hristiyan aleminin 25 Aralık'ta kutladığı ve yılbaşına kadar o bir haftalık periyodu dini bayram olarak gördüğü Noel öncesi tam 32 yabancı oyuncu ceza sınırında.
1 HAFTA ERKEN TATİLE ÇIKACAKLAR
Bu da şu anlama geliyor; 32 isim bu hafta sarı kart görmeleri halinde 17. haftada cezalı duruma düşecek yani Noel tatiline erkenden çıkacaklar. 22-23-24-25 Aralık tarihlerinde oynanacak 17. hafta maçlarından sonra Süper Lig'de devre arası tatiline girilecek, ama Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar, hafta içinde kupa karşılaşmaları yapacak. Ancak kupa maçlarına zaten takımların çoğu yedek ağırlıklı kadrolarla çıkıyor.
Geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'de birçok yabancı futbolcunun Noel tatiline çıkmak için bilerek kart gördüğüne şahit olduk.
GEÇEN SENE 11 FUTBOLCU
Ceza sınırındaki lejyonerlerden dolayı kulüplerde telaş yaşanırken, geçen sezon Noel öncesinde Süper Lig'de 11 futbolcu cezalı duruma düşmüştü. Bu yıl 32 isimden kaçının cezalı olacağı büyük merak konusu.
İşte o isimler
ALANYASPOR: İsaac Sackey, Welinton
OSMANLISPOR: Andreas Maxsö, Tiago Pinto
ANTALYASPOR: Maicon, Chico, Vainqueur
BEŞİKTAŞ: Pepe, Talisca, Ryan Babel
BURSASPOR: Mikel Agu
FENERBAHÇE: Neustadter, Skrtel
GALATASARAY: Maicon
GENÇLERBİRLİĞİ: Jailton
GÖZTEPE: Beto, Rotman
BAŞAKŞEHİR: Clichy, Attamah, Epureanu
KARABÜKSPOR: Paul Papp, Grozav
KAYSERİSPOR: Tiago Lopes, Ryan Mendes
KONYASPOR: Moryke Fofana Demir Grup
SİVASSPOR: Auremir, Rybalka
TRABZONSPOR: Kucka, Pereira, Bero, Onazi
MALATYASPOR: Azubuike