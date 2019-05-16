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Süper Lig'de 33. haftanın perdesi Kasımpaşa'da açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de haftanın açılış maçında Kasımpaşa, yarın Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

| AA
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Süper Lig'de 33. haftanın perdesi Kasımpaşa'da açılıyor

Süper Lig'in 33. haftası yarın oynanacak Kasımpaşa-Atiker Konyaspor maçıyla başlayacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın (Cuma)
20.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

18 Mayıs Cumartesi
19.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

19 Mayıs Pazar
 16.00 Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Bursaspor-Göztepe (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Başakşehir (Türk Telekom)

20 Mayıs Pazartesi
 20.00 Erzurumspor-Fenerbahçe (Kazım Karabekir)
20.00 Ankaragücü-Sivasspor (Stadı henüz açıklanmadı)

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