Süper Lig'de 34. haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 34'üncü ve son haftanın programı belli oldu.
Göztepe-Galatasaray, Başakşehir-Kasımpaşa, Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Sivasspor mücadeleleri 19 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Diğer 5 karşılaşmanın ise 18 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de oynanacağı açıklandı.
İşte Süper Lig'de 2017-2018 sezonu son hafta programı;
18 Mayıs Cuma
18.00 A.Alanyaspor - Antalyaspor
18.00 Trabzonspor - K.Karabükspor
18.00 E.Y.Malatyaspor - Kayserispor
18.00 Gençlerbirliği - Bursaspor
18.00 T.M.Akhisarspor - Osmanlıspor
19 Mayıs Cumartesi
19.00 Göztepe - Galatasaray
19.00 Başakşehir - Kasımpaşa
19.00 Fenerbahçe - A.Konyaspor
19.00 Beşiktaş - Sivasspor