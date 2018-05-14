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Süper Lig'de 34. haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözecek 34. hafta programı belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'de 34'üncü ve son haftanın programı belli oldu.

Göztepe-Galatasaray, Başakşehir-Kasımpaşa, Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Sivasspor mücadeleleri 19 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Diğer 5 karşılaşmanın ise 18 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de oynanacağı açıklandı.

İşte Süper Lig'de 2017-2018 sezonu son hafta programı;

18 Mayıs Cuma

18.00 A.Alanyaspor - Antalyaspor
18.00 Trabzonspor - K.Karabükspor
18.00 E.Y.Malatyaspor - Kayserispor
18.00 Gençlerbirliği - Bursaspor
18.00 T.M.Akhisarspor - Osmanlıspor

19 Mayıs Cumartesi

19.00 Göztepe - Galatasaray
19.00 Başakşehir - Kasımpaşa
19.00 Fenerbahçe - A.Konyaspor
19.00 Beşiktaş - Sivasspor

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