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Süper Lig'de 4. haftanın ardından son durum

Süper Lig'de 4 maçını da kazanan Alanyaspor 12 puanla zirvede yer alıyor. Fenerbahçe'nin yenildiği haftada ezeli rakibi Galatasaray, sarı-lacivertli takımla puanlarını eşitledi.

| Haber Merkezi
Süper Lig'de 4. haftanın ardından son durum
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Süper Lig'de 4. hafta Alanyaspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği karşılaşmayla sona erdi. Tarihinin en iyi dönemini yaşayan Alanyaspor, 4'te 4 yaparak zirveye yerleşti.

GALATASARAY, F.BAHÇE'Yİ YAKALADI

Lige kötü başlayan Galatasaray, son 2 haftada toparlanarak önce Kayserispor'u ardından Kasımpaşa'yı yendi ve puanını 7 yaptı. İlk 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe ise Alanya deplasmanında umduğunu bulamadı. Sarı-lacivertlilerin Alanyaspor'a 3-1 yenilmesiyle ezeli rakipler 4. haftayı aynı puanda kapattı.

Sezon başı yaptığı transferlerle şampiyonluk adayları arasında gösterilen Trabzonspor, maç kaybetmese de beklenen grafiği henüz yakalayamadı. Sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabare kalan bordo-mavili takım, 4 hafta sonunda aldığı 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan topladı.

BEŞİKTAŞ İÇİN İŞLER İYİ GİTMİYOR

Abdullah Avcı ile yeni bir sayfa açan Beşiktaş, 4 hafta sonunda 4 puanda kalarak son 15 yılın en kötü performansını sergiledi. 

Gazişehir Gaziantep'e 3-2 kaybeden siyah-beyazlılar ligin ilk haftasında Sivasspor'a da yenilmişti. Beşiktaş, Rize'yle berabere kalırken, tek galibiyetini ise Göztepe'den aldı.

SÜPER LİG'DE 5. HAFTANIN PROGRAMI

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