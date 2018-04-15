Süper Lig'de 5 hafta kala zirvede son durum

Galatasaray, Başakşehir'i 2-0 yenerek 1 hafta aranın ardından yeniden zirveye çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin galibiyetiyle birlikte ilk 4 sırada yer alan takımı sadece 3 ayırıyor.

GALATASARAY YENİDEN ZİRVEDE

Galatasaray sahasındaki başarılı grafiğini Başakşehir karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar haftaya Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Lider, kümede kalma savaşı veren rakibi karşısında kritik bir maça çıkacak.

Galatasaray'ın kalan maçları(60 puan)

30. hafta: Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

31. hafta: Galatasaray - Beşiktaş

32. hafta: Teleset Mobilya Akhisarspor - Galatasaray

33. hafta: Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor

34. hafta: Göztepe - Galatasaray

BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR'İ GEÇTİ

Galatasaray'ın Başakşehir'i yenmesiyle siyah-beyazlı ekip averajla ikinci sıraya yükseldi. Bu hafta deplasmanda Akhisarı'ı yenen Beşiktaş önümüzdeki hafta ise sahasında Yeni Malatya'yı konuk edecek.

Beşiktaş'ın kalan maçları(59 puan)

30. Hafta: Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

31. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

32. Hafta: Beşiktaş - Kayserispor

33. Hafta: Osmanlıspor - Beşiktaş

34. Hafta: Beşiktaş - Sivasspor

BAŞAKŞEHİR HAFTAYI ÜÇÜNCÜ SIRADA KAPATTI

Başakşehir'in liderliği 1 hafta sürdü. Galatasaray deplasmanda 2-0 kaybeden İstanbul ekibi, Beşiktaş'ın da gerisine düşerek haftayı üçüncü sırada bitirdi.

Medipol Başakşehir'in kalan maçları(59 puan)

30. hafta: Medipol Başakşehir - Kayserispor

31. hafta: Osmanlıspor - Medipol Başakşehir

32. hafta: Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor

33. hafta: Antalyaspor - Medipol Başakşehir

34. hafta: Medipol Başakşehir - Kasımpaşa

FENERBAHÇE TAKİBİ SÜRDÜRÜYOR

Son haftaların formda takımı Fenerbahçe, bu hafta da kazanmayı bildi. Deplasmanda Sivasspor'u 2-1 yenen sarı-lacivertli ekip 57 puanla zirvenin 3 puan gerisinde şampiyonluk yarışına devam etti.

Fenerbahçe'nin kalan maçları (57 puan)

30. Hafta: Fenerbahçe - Antalyaspor

31. Hafta: Kasımpaşa - Fenerbahçe

32. Hafta: Fenerbahçe - Bursaspor

33. Hafta: Karabükspor - Fenerbahçe

34. Hafta: Fenerbahçe - Konyaspor