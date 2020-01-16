Süper Lig'de 5 haftalık fikstür

Süper Lig'e verilen ara bitti.
18. hafta maçlarıyla yeniden başlayacak olan ligde, birbirinden zorlu mücadeleler oynanacak.
Lider Sivasspor'un Beşiktaş'a konuk olacağı haftada Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında olacak. Galatasaray ise sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.
SİVASSPOR VE FENER'İN İŞİ ZOR
Ligin ilk 5 haftalık fikstürüne bakıldığı zaman şampiyonluk yarışındaki takımlardan Fenerbahçe'yi, zorlu maçlar bekliyor. Sarı-lacivertliler bu dönemde Başakşehir'le sahasında, Trabzonspor'la ise deplasmanda oynayacak.
5 maçlık periyotta Galatasaray, 3 karşılaşmayı TT Stadı'nda oynayacak.
Süper Lig'de takımların 5 haftalık fikstürü:
Sivasspor
Beşiktaş (D)
Çaykur Rizespor
Gaziantep (D)
Başakşehir
Trabzonspor (D)
Başakşehir
Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe (D)
Gençlerbirliği
Sivasspor (D)
Beşiktaş
Trabzonspor
Kasımpaşa
Yeni Malatayaspor (D)
Fenerbahçe
Gençlerbirliği (D)
Sivasspor
Beşiktaş
Beşiktaş-Sivasspor
Göztepe-Beşiktaş (D)
Rizespor-Beşiktaş (D)
Beşiktaş-Gaziantep
Başakşehir-Beşiktaş (D)
Fenerbahçe
Gaziantep-Fenerbahçe (D)
Fenerbahçe-Başakşehir
Trabzonspor-Fenerbahçe (D)
Fenerbahçe-Alanyaspor
Ankaragücü-Fenerbahçe (D)
Galatasaray
Galatasaray-Denizlispor
Konyaspor-Galatasaray (D)
Galatasaray-Kayserispor
Kasımpaşa-Galatasaray (D)
Galatasaray-Yeni Malatyaspor