Süper Lig'de 5. haftanın ardından son durum

Süper Lig'de 5. haftayı da Alanyaspor zirvede kapattı. Akdeniz ekibi Gençlerbirliği ile berabere kalmasına rağmen puanını 13 yaptı ve liderliğini korudu. Haftanın kazananı ise rakiplerinin takıldığı haftada 3 puan alan Fenerbahçe oldu.

DERBİ ÖNCESİ F.BAHÇE KAZANDI, G.SARAY KAYIP

28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-lacivertli ekip Ankaragücü'nü yenerek puanını 10 yaptı. Galatasaray ise Malatya deplasmanında son dakikalarda yediği golle 2 puan bıraktı.

TT Stadı'ndaki derbi öncesi Fenerbahçe'nin 10, Galatasaray'ın ise 8 puanı var.

BEŞİKTAŞ YİNE KAZANAMADI

Abdullah Avcı yönetiminde kötü bir grafik çizen Beşiktaş, Gazişehir'e yenildikten sonra bu hafta da Başakşehir karşısında puan kaybına uğradı. Kendisi gibi beklenenin altında kalan rakibi Başakşehir'i yenemeyen siyah-beyazlılar 5 hafta sonunda 5 puan toplamış oldu.

1-1 sona eren mücadelenin ardından Başakşehir de 5 puana çıktı.

Siyah-beyazlı ekip gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Dün Sivasspor'a 2-1 yenilen bordo-mavili takım, iyi kadrosuna rağmen kötü performans sergiliyor. Trabzonspor 5 haftada 6 puan aldı.

29 Eylül Pazar günü Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı mücadele edecek.

5. HAFTA SONUNDA OLUŞAN PUAN DURUMU

6. HAFTANIN PROGRAMI