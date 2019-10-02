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Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş ile lider Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak.

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Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri

Süper Lig'de 7. hafta cuma günü oynanacak BTC Türk Yeni Malatyaspor-Denizlispor ve Fenerbahçe-Antalyaspor maçlarıyla açılacak.

TFF, karşılaşmaları yönetecek hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu:

Fenerbahçe - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Kasımpaşa - Konyaspor: Serkan Tokat
Gençlerbirliği - Galatasaray: Halil Umut Meler
Beşiktaş - Alanya: Arda Kardeşler
Çaykur Rize - Trabzonspor: Hüseyin Göçek
Gazişehir - Başakşehir: Koray Gençerler
Göztepe - Kayserispor: Cüneyt Çakır
Yeni Malatyaspor - Denizlispor: Bülent Birincioğlu
Sivasspor - Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

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