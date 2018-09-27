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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

İşte maçlara atanan hakemler:

28 Eylül Cuma

20.00 Galatasaray - BB Erzurumspor: Alper Ulusoy

20 Eylül Cumartesi

16.00 Alanyaspor - Akhisarspor: Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurku

30 Eylül Pazar

13.30 Sivasspor - Bursaspor: Halis Özkahya
16.00 Göztepe - Konyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Rizespor - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

1 Ekim Pazartesi

20.00 Ankaragücü - Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Başakşehir - Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

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