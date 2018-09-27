Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri

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Anthony Joshua yine nakavtla kazandı

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Derbi öncesi F.Bahçe ve Beşiktaş'ın video paylaşımları

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Rıdvan Dilmen: Rezil bir derbi oldu

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Jailson: Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız

Alman ve İngiliz medyası, Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karis'un Fenerbahçe derbisinde kusursuz oynadığını ve Alman filebekçinin siyah-beyazlı takımda yeniden doğduğunu yazdı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonundan yaptığı açıklamada "Hedefim Galatasaray'ı Avrupa'nın tepesine çıkartmak" dedi.

Mustafa Cengiz: Hayalim Avrupa'nın en zirvesine oturmak

Milli futbolcu Cengiz Ünder, bu sezon Roma formasıyla resmi maçlarda ilk golünü Frosinone'ye attı.

Almanya ile EURO 2024 adaylığı için yarışan Türkiye, bugün bu dev organizasyona sahip olma şansına erişebilir.

Alman Futbol Federasyonu 'Türkiye'yi tuttuğu' gerekçesiyle Hollanda'yı UEFA'ya şikayet etti.

Almanlar, Hollanda'yı UEFA'ya şikayet etti

Beşiktaş performansıyla göz dolduran Babel'le yeni sözleşme yapacak. Siyah-beyazlı takım, Hollandalı oyuncunun maaşını da 3 milyon euroya çıkaracak.

Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisinde beklentileri karşılayamayan Oğuzhan, Tolgay ve Caner formayı kaptırdı.

Beşiktaş'ta derbide dökülen 3 isim kesik yedi

Göztepe maçında yediği hatalı golden sonra yuhalanan Onur Kıvrak, bugüne kadar büyük fedakarlık yaptığını ve artık profesyonel kararlar alacağını söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, koltuğu sallantıda olan Phillip Cocu'ya sahip çıktı. Hollandalı hocayla toplantı yapan Koç, "Biz bu yola birlikte çıktık ve birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Moskova, Rusya Kupası son 32 turunda Baltika'yı uzatma bölümünde yenerken, Eder müthiş bir gol attı.

1 UEFA, EURO 2024 kararını açıklıyor Almanya ile EURO 2024 adaylığı için yarışan Türkiye, bugün bu dev organizasyona sahip olma şansına erişebilir.

2 Almanlar, Hollanda'yı UEFA'ya şikayet etti Alman Futbol Federasyonu 'Türkiye'yi tuttuğu' gerekçesiyle Hollanda'yı UEFA'ya şikayet etti.

3 Cüneyt Çakır Suudi Arabistan'da sahaya çıktı Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Emre Çolak ile Fernandao'nun ilk 11'de başladığı maçı yönetti.

4 Babel'e yeni sözleşme Beşiktaş performansıyla göz dolduran Babel'le yeni sözleşme yapacak. Siyah-beyazlı takım, Hollandalı oyuncunun maaşını da 3 milyon euroya çıkaracak.

5 Onur Kıvrak: Trabzonspor'a ihanet etmedim Göztepe maçında yediği hatalı golden sonra yuhalanan Onur Kıvrak, bugüne kadar büyük fedakarlık yaptığını ve artık profesyonel kararlar alacağını söyledi.

6 Beşiktaş'ta derbide dökülen 3 isim kesik yedi Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisinde beklentileri karşılayamayan Oğuzhan, Tolgay ve Caner formayı kaptırdı.

7 Ali Koç'un Cocu kararı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, koltuğu sallantıda olan Phillip Cocu'ya sahip çıktı. Hollandalı hocayla toplantı yapan Koç, "Biz bu yola birlikte çıktık ve birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

8 Chelsea Lig Kupası'nda Liverpool'u eledi İngiltere Lig Kupası 3. Tur karşılaşmasında Chelsea, son 10 dakikasına 1-0 geride girdiği karşılaşmayı 2-1 kazanarak tur atladı.

9 Fenerbahçe, Ayew'i istiyor Fenerbahçe Kulübü, Swansea'den 1.2 milyon euroya kiralanan Ganalı Andre Ayew'in bonservisi için pazarlık edilecek.