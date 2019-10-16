Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı

1-1 sona eren Fransa-Türkiye maçında Çağlar'la birlikte çok iyi bir performans sergileyen Merih Demiral, Fransızları kendine hayran bıraktı. France Football, "Vahşi Merih" manşetini attı.

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Schalke 04: Ozan'ın asker selamı vermesini istemiyoruz

A Milli Takımı futbolcularının asker selamı vermesi Almanları da rahatsız etti. Schalke 04 yönetimi, "Ozan Kabak ile kendi aramızda konuşacağız ve bu konuyu kapatacağız" dedi.