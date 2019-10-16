Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. hafta maçları 18, 19, 20 ve 21 Ekim'de oynanacak.
Haftanın hakemleri:
18 Ekim Cuma
20.30 Galatasaray - D.G. Sivasspor - Ali Palabıyık
19 Ekim Cumartesi
15.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği - Abdulkadir Bitigen
17.30 Trabzonspor - Gaziantep FK - Özgür Yankaya
17.30 Medipol Başakşehir - Göztepe - Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş - Ali Şanaslan
20 Ekim Pazar
14.00 İ.M. Kayserispor - Kasımpaşa - Atilla Karaoğlan
16.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor - Cüneyt Çakır
19.00 Yukatel Denizlispor - Fenerbaçe - Fırat Aydınus
21 Ekim Pazartesi
20.00 Konyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor - Mustafa Öğretmenoğlu