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Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlar öncesinde hakemler açıklandı.

| AA
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Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. hafta maçları 18, 19, 20 ve 21 Ekim'de oynanacak. 

Haftanın hakemleri:

18 Ekim Cuma
20.30 Galatasaray - D.G. Sivasspor - Ali Palabıyık

19 Ekim Cumartesi
15.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği - Abdulkadir Bitigen
17.30 Trabzonspor - Gaziantep FK - Özgür Yankaya
17.30 Medipol Başakşehir - Göztepe - Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş - Ali Şanaslan

20 Ekim Pazar
 14.00 İ.M. Kayserispor - Kasımpaşa - Atilla Karaoğlan
16.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor - Cüneyt Çakır
19.00 Yukatel Denizlispor - Fenerbaçe - Fırat Aydınus

21 Ekim Pazartesi
 20.00 Konyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor - Mustafa Öğretmenoğlu

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