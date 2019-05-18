Süper Lig'de altıncılık yarışı önem kazandı

UEFA, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Trabzonspor'un 2016'da yaptığı anlaşmaya uymadığını ve bir üst kurula sevk edildiği açıkladı. Disiplin Kurulu'na gönderilen bordo-mavili ekip, Avrupa'dan men cezası alabilir.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'dan ceza alacaklarını, men cezasının da ihtimaller dahilinde olduğunu ifade etti.

TRABZON MEN EDİLİRSE 6. AVRUPA'YA GİDECEK

Disiplin Kurulu son kararı önümüzdeki günlerde verecek. Bordo-mavili takıma Avrupa'dan men cezası gelirse, Süper Lig'i altıncı sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.

Süper Lig'de Trabzonspor 4. sırada yer alıyor ve Avrupa'ya gitmeye hak kazanmış durumuda. Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı kazanması sonrası ligi 5. sırada bitiren takım da Avrupa Ligi'ne gitme şansı yakalamış oldu. 5. sıra için en büyük favori ise Yeni Malatyaspor.

Trabzonspor'un men cezası alması durumunda ise ligi 6. sırada bitiren takım da Avrupa vizesi alacak. Ligin 6. sırası için ise kıyasıya bir yarış olacak. 6. sıradaki Konyaspor ile 11. sıradaki Kayserispor arasında sadece 3 puan var.

Fenerbahçe'nin de içinde olduğu 6 takım Avrupa'ya gitme ihtimali için kıyasıya bir yarış içinde olacak. Ligde son 2 haftaya girilirken Konyaspor (1 maçı kaldı), Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Kayserispor 6. olabilmek için mücadele edecek.