Süper Lig'de Antalya derbisi heyecanı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor derbisinde, iki takım bu kulvarda 6. kez karşı karşıya gelecek.

Aynı şehrin ya da bölgenin takımları arasında yapılan müsabakalar için kullanılan "derbi" ifadesi, Aytemiz Alanyaspor'un 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e çıkmasıyla birlikte bu ekibin Antalyaspor ile yaptığı maçlar için de kullanılıyor. Antalya'nın iki Süper Lig takımı, üç sezonda 5 defa karşı karşıya geldi.

Kentte büyük ilgi gören maçlarda Antalyaspor 3, Aytemiz Alanyaspor 2 galibiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda Antalyaspor'un 9 golüne, Alanyaspor 7 golle yanıt verdi.

Antalyaspor, bu sezon 9. hafta mücadelesinde konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. İki ekip, Süper Lig tarihinde 16 Mart Cumartesi günü 6'ncı defa karşılaşacak. Ligde 32 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor, geride kalan 25 hafta sonunda 9 galibiyet elde etti, 5 maçtan beraberlikle ayrıldı, 11 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu.

Deplasmanda daha üstün performans ortaya koyup, iç saha maçlarında zorlanan Antalyaspor, ligdeki son iki karşılaşmasında hanesine puan yazdıramadı. Kırmızı-beyazlılar, 12 iç saha maçından 3'ünü kazanıp, 4 maçtan beraberlikle, 5 maçtan da yenilgiyle ayrıldı.

Ligde 10 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyetle 34 puan toplayan ve Antalyaspor'un iki sıra üstünde yer alan Aytemiz Alanyaspor ise şu ana kadar deplasmanda oynadığı 12 maçtan 3'ünü kazanıp, 8'ini kaybetti, 1'inde ise eşitliği bozamadı.