Süper Lig'de bir hoca daha gönderildi

Süper Lig'de henüz 15. haftada olmamıza rağmen yaprak dökümü hızla devam ediyor.
Göztepe Kulübü, Bayram Bektaş ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Böylece 18 takımdan 10'u henüz sezonun ilk yarısı tamamlanmadan teknik direktör değişikliğine gitmiş oldu.
İşte şu ana kadar gönderilen isimler:
Phillip Cocu-Fenerbahçe
Tamer Tuna-Sivasspor
Mesut Bakkal-Alanyaspor
İbrahim Üzülmez-Ç.Rizespor
Ertuğrul Sağlam-Kayserispor
Bayram Bektaş-Göztepe
Mehmet Altıparmak-BB Erzurum
Rıza Çalımbay-A. Konyaspor
Safet Susiç-Akhisarspor
Kemal Özdeş-Kasımpaşa
EN BÜYÜK ADAY KOEMAN
Öte yandan Ersun Yanal'ın Fenerbahçe hakkında yaptığı açıklamaların ardından, kısa süre içerisinde Koeman'ın da bu listeye girmesi bekleniyor.
Sarı-lacivertli yönetimle görüştüğünü itiraf eden Yanal, "Evet Fenerbahçe yöneticileriyle görüşme yaptım. Fenerbahçe söz konusuysa diğer konular teferruattır" demişti.