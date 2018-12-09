Süper Lig'de bir hoca daha gönderildi

Süper Lig'de henüz 15. haftada olmamıza rağmen yaprak dökümü hızla devam ediyor.

Göztepe Kulübü, Bayram Bektaş ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Böylece 18 takımdan 10'u henüz sezonun ilk yarısı tamamlanmadan teknik direktör değişikliğine gitmiş oldu.

İşte şu ana kadar gönderilen isimler:

Phillip Cocu-Fenerbahçe

Tamer Tuna-Sivasspor

Mesut Bakkal-Alanyaspor

İbrahim Üzülmez-Ç.Rizespor

Ertuğrul Sağlam-Kayserispor

Bayram Bektaş-Göztepe

Mehmet Altıparmak-BB Erzurum

Rıza Çalımbay-A. Konyaspor

Safet Susiç-Akhisarspor

Kemal Özdeş-Kasımpaşa

EN BÜYÜK ADAY KOEMAN

Öte yandan Ersun Yanal'ın Fenerbahçe hakkında yaptığı açıklamaların ardından, kısa süre içerisinde Koeman'ın da bu listeye girmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertli yönetimle görüştüğünü itiraf eden Yanal, "Evet Fenerbahçe yöneticileriyle görüşme yaptım. Fenerbahçe söz konusuysa diğer konular teferruattır" demişti.