Süper Lig'de derbi öncesi zirvede son durum

KRALSPOR

Süper Lig'in 13 haftasını Galatasaray ve Fenerbahçe galibiyetle kapatırken, Beşiktaş, Malatya deplasmanında 2 puan bıraktı. Başakşehir ise bu akşam Kayserispor'a konuk olacak.

LİGİN ZİRVESİNDE KRİTİK DERBİ

İlk yarının en kritik maçında lider Galatasaray, 6 puan önünde bulunduğu Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, kalan 4 maç içinde en zorlu sınavını Beşiktaş deplasmanında verecek.

Galatasaray diğer 3 maçında ise Akhisar ve Göztepe ile sahasında, Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Derbinin diğer cephesinde ise kazanmak zorunda olan bir Beşiktaş var. Siyah-beyazlı ekip Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esmesine rağmen Avrupa maçları dönüşü sıkıntılar yaşıyor. Galatasaray'ı sahasında yenerek farkı 3'e indirme şansını iyi kullanmak isteyen Beşiktaş, olası kayıpta ligin ilerisi için sıkıntılı günler yaşayabilir.

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisinden sonra kalan 3 maçı ise; Kayserispor ve Sivasspor'la deplasmanda, Osmanlıspor'la ise sahasında olacak.

FENERBAHÇE LİGE DÖNDÜ

Aykut Kocaman'ın istifa krizini atlatan Fenerbahçe, Antalyaspor galibiyetiyle Beşiktaş'ı geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi. İnişli çıkışlı futboluyla eleştirilen sarı-lacivertli ekip şampiyonluk yarışının içinde kalmaya devam ediyor.

Gelecek hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinden çıkacak sonuca göre zirveye biraz daha yaklaşma hesapları yapan Fenerbahçe'nin kalan 4 maçı şu şekilde; Kasımpaşa, Bursaspor (D), Karabükspor, Konyaspor (D).

EN AVANTAJLI TAKIM BAŞAKŞEHİR

1 maçı eksik Başakşehir, Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Kayserispor'u yenmesi durumunda sarı-kırmızılı ekiple aynı puana gelecek olan İstanbul ekibi, derbinin sonucuna göre Galatasaray'ı geçerek zirveye yerleşebilir.

Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yenen, Beşiktaş ve Trabzonspor'la berabere kalarak 4 büyüklere kaybetmeyen Başakşehir, devre arasına kadar 5 maça daha çıkacak.

Bu akşam oynanacak Kayserispor maçından sonra Başakşehir'in kalan maçları sırasıyla; Osmanlıspor, Sivasspor (D), Antalya, Kasımpaşa (D).