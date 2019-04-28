Süper Lig'de düşme hattında son durum

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı. Puanını 34 yapan sarı-lacivertliler düşme potasının hemen üzerinde yer alıyor.

GÖZTEPE KAZANDI FENERBAHÇE'YE YAKLAŞTI

Göztepe, lider Başakşehir'i yenerek puanını 30 yaptı ve ligde kalma umutlarını tazeledi. Fenerbahçe'nin 1 puanla kapattığı haftada iki takım arasındaki puan farkı 4'e düştü.

Bugün ateş hattında kırılma çok kritik bir karşılaşma oynanacak. Son sırada yer alan Akhisarspor, bir üst basamakta yer alan Bursaspor'a konuk olacak. 24 puanlı Akhisarspor, bugün kazanamazsa ligde kalma şansını mucizelere bırakacak.

29 puanlı Bursaspor, Akhisar'ı yenmesi durumunda 32 puana yükselecek ve 15. sıraya yükselecek. Bursa ekibi Fenerbahçe'yle aradaki farkı da 2'ye düşürecek.

Ligde son 4 haftaya girilirken Fenerbahçe düşme hattındaki 5 takımdan biri konumunda. Sarı-lacivertliler kalan son 4 maçta düşme hattındaki Erzurumspor ve Akhisarspor'la karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin kalan maçları:

Kasımpaşa (D)

Akhisarspor (E)

Erzurumspor (D)

Antalyaspor (E)