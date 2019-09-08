Süper Lig'de en çok kazanan 10 futbolcu

Süper Lig'de bu sezon 4 büyükler toplam 49 futbolcuyu kadrosuna kattı.
Yeni transferlerin ardından en çok kazanan futbolcular listesine de güncellendi.
Galatasaray'ın yeni golcüsü Radamel Falcao, 5 milyon euroluk maaşıyla zirvede yer alırken, ikinci sırada Cezayirli futbolcu Feghouli bulunuyor.
İşte en çok kazananlar listesi:
1-Radamel Falcao (5 milyon euro)
2- Sofiane Feghouli (3.8 milyon euro)
3-Fernando Muslera (3.5 milyon euro)
4-Younes Belhanda (3.3 milyon euro)
5-Steven Nzonzi (3.2 milyon euro)
6-Victor Moses (3.2 milyon euro)
7-Jose Sosa (3.2 milyon euro)
8-Nabil Dirar (3 milyon euro)
9-Domagoj Vida (3 milyon euro)
10-Luiz Gustavo (2.7 milyon euro)