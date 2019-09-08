Süper Lig'de en çok kazanan 10 futbolcu

Süper Lig'de bu sezon 4 büyükler toplam 49 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Yeni transferlerin ardından en çok kazanan futbolcular listesine de güncellendi.

Galatasaray'ın yeni golcüsü Radamel Falcao, 5 milyon euroluk maaşıyla zirvede yer alırken, ikinci sırada Cezayirli futbolcu Feghouli bulunuyor.

İşte en çok kazananlar listesi:

1-Radamel Falcao (5 milyon euro)

2- Sofiane Feghouli (3.8 milyon euro)

3-Fernando Muslera (3.5 milyon euro)

4-Younes Belhanda (3.3 milyon euro)

5-Steven Nzonzi (3.2 milyon euro)

6-Victor Moses (3.2 milyon euro)

7-Jose Sosa (3.2 milyon euro)

8-Nabil Dirar (3 milyon euro)

9-Domagoj Vida (3 milyon euro)

10-Luiz Gustavo (2.7 milyon euro)