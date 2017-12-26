Süper Lig'de en çok penaltıyı Göztepe attı

Ligin ilk yarısında tüm takımlar lehine penaltı kararı çıkarken, beyaz noktaya en fazla Göztepeli futbolcular geldi.
7 KEZ PENALTI ATIŞI KAZANDILAR
Devreyi 30 puanla 6. sırada tamamlayan Ege temsilcisi lehine 7 kez penaltı düdüğü çalındı.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde sezonun ilk yarısında başarılı bir performans sergileyen ligin yeni ekibi, kazandığı 7 penaltının 6'sını Adis Jahovic, birini de Nabil Ghilas ile gole dönüştürmeyi başardı.
BETO 3 PENALTI ÇIKARDI
Sarı-kırmızılı ekibin Portekizli deneyimli kalecisi Beto da penaltılarda yaptığı kurtarışlarla öne çıktı. Beto, 4 penaltının 3'ünü kurtararak dikkatleri çekti.