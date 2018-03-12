Süper Lig'de kritik hafta öncesi son durum

Süper Lig'de son yılların en çekişmeli sezonu yaşanırken, 4 takım şampiyonluk mücadelesi veriyor. Başakşehir'in kaybetmesiyle liderlik koltuğunda 3 puanlık avantaj sağlayan sarı-kırmızılı ekip, gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Beşiktaş ise aynı puana sahip olduğu Başakşehir'le karşılaşacak.

GOMİS: HESABI KAPATMAYA GİDİYORUZ

Galatasaray en son 1999 yılında kazandığı Kadıköy'e 3 puan parolasıyla gidiyor. Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alan sarı-kırmızılı ekip ezeli rakibin yenerek yarışın dışına itmek istiyor. Malatyaspor'u yenen Fenerbahçe'nin ligde 47 puanı bulunuyor ve zirveye tutunmak için kazanmak zorunda.

Başakşehir'in kaybettiği haftada Konyaspor'u 2-1 yenerek 53 puana yükselen G.Saray ise rakibine göre biraz daha rahat. Puan farkının rahatlığı ile Kadıköy'e gidecek olan Galatasaray'da Fransız golcü Gomis son derece iddialı.

Gomis yaptığı açıklamada, "Her güzel şeyin bir sonu vardır, artık lehimize çevirmemiz gerekiyor. Orada evet Fenerbahçe kazanıyor, onlar için iyi ama artık kendi lehimize çevirmemiz gerekiyor. Artık hesabı kapatmamız lazım. O deplasmanda kazanırsak çok sevinirim" şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR DEPLASMANINDA

Son haftalarda kaybettiği puanlarla zirveyi Galatasaray'a kaptıran Başakşehir, en zorlu maçlarından birine çıkacak. Alanyaspor'a 4-1 yenilen İstanbul temsilcisi, yakaladığı çıkışla ikinci sıraya yükselen Beşiktaş'ı konuk ediyor.

50 puanı bulunan iki takımın mücadelesi şampiyonluk yarışı açısından son derece önemli. Beşiktaş da Başakşehir de Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanında olacağı bu haftayı kayıpsız atlatıp avantajlı konuma geçmek istiyor.