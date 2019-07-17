Süper Lig'de fikstür çekimi gerçekleşti

Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Süper Lig kulüp başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İlk hafta müsabakaları ile lig programı belirlenirken, derbilerin oynanacağı tarihler de açıklandı.

İLK HAFTA PROGRAMLARI

Ligin ilk haftasında Fenerbahçe açılışını taraftarı önünde gerçekleştirecek. Kendi sahasında Gazişehir'i ağırlayacak olan sarı-lacivertli ekip taraftarının karşısına çıkacak. Galatasaray ise ligin taze ekiplerinden Denizlispor'a deplasmanda konuk olacak. Beşiktaş da bir diğer deplasmanda açılış yapan kulüp oldu.Siyah-beyazlı ekip Sivasspor'un sahasında konuk olacak.

DERBİLER BELİRLENDİ

Frikstürün belirlenmesi ile birlikte en çok merak edilen konulardan biri olan derbilerin de programı ortaya çıktı. Buna göre ligin ilk derbisi 6'ıncı hafta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerçekleştirilecek.