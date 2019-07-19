Süper Lig'de fikstür tartışmaları

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun fikstürü belli oldu. TFF'nin 18 Süper Lig takımının katılımıyla yaptığı çekimin ardından ise tartışmalar başladı.

SON YILLARDA YAŞANAN BENZERLİKLER

Süper Lig'de aslında sadece ilk haftanın fikstürü çekiliyor. İlk haftanın fikstürü belirkendikten sonra bir takım kriterler doğrultusunda tüm sezonun takvimi ortaya çıkıyor.

Fikstürde 17 takım birbirini takip ediyor, 1 takıma ise serbest fikstür denk geliyor. Tartışmaların odak noktalarından biri de bu. Bu sezon Beşiktaş Sivasspor'u, Fenerbahçe Malatyaspor'u, Trabzonspor Başakşehir'i, Galatasaray ise Ankaragücü'nü takip edecek. Geçen sezon da Galatasaray ise Ankaragücü'nü, Fenerbahçe Malatyaspor'u takip etmişti.

Bir başka benzerlik ise son 3 yıldır serbest fikstür Göztepe'ye denk geliyor. Son 10 yılda serbest fikstürü çeken Konyaspor, Denizlispor, Mersin ve Sivas küme düşerken, Göztepe geçen sezon kümede son anda kalmıştı.

BEŞİKTAŞ, 9. KEZ G.SARAY'LA DEPLASMANDA

Süper Lig'de 9 sezondur üst üste Beşiktaş, ligin ikinci yarısında Galatasaray'la deplasmanda oynuyor. Şampiyonluğun kaderinin çizildiği haftalarda TT Stadı'na çıkan siyah-beyazlılar bu duruma isyan ediyor.

Yine son 20 yılda 15. kez ligin 33. haftasında derbi oynanacak. Yayıncı kuruluşun isteğiyle son dönemde derbi haftaları belirleniyor. Bu sezon 6, 9 ve 16. haftalara derbi kondu.

Fikstürde ilk 4 haftada ve milli maçlardan önce derbi olmaması geleneği bu yıl da sürdü.

Öte yandan bu sezonun son 8 haftasında Fenerbahçe sadece 1 kez İstanbul dışına çıkacak. Bu dilimde Gençlerbirliği ile Ankara'da karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertliler, 5 mücadeleyi sahasında oynayacak. Kalan 2 maçta ise Kasımpaşa ve Beşiktaş deplasmanlarında olacak.