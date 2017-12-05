Süper Lig'de gol krallığı yarışı

KRALSPOR

Süper Lig'de kıran kırana bir şampiyonluk yarışı yaşanırken, golcüler de son derece formda. Galatasaray'dan Gomis'in ilk sırada yer aldığı krallık yarışında Burak Yılmaz ve Jahovic de iddilı konumda.

AA

BURAK YILMAZ 2 GOLLE GOMİS'E YAKLAŞTI

Gol krallığında 14. haftaya 13 golle ilk sırada giren Gomis, Beşiktaş derbisini boş geçmesine rağmen yerini korudu. Antalyaspor maçı öncesi 10 golü olan Burak Yılmaz, Akdeniz ekibine attığı 2 golle hem takımına galibiyeti getirdi, hem de gol sayısını 12'ye çıkararak Gomis'e yaklaştı.

Bu sezon 3 maç kaçıran Burak Yılmaz, 11 maçta 12 gol atmayı başardı.

AA

Bu sezon gol kralı adaylarından biri de Karabük deplasmanında attığı tek golle Göztepe'ye 3 puanı getiren Adis Jahovic. İzmir temsilcini sırtlayan Jahovic, 14 haftada 12 gol atarak Gomis ve Burak Yılmaz'ı takip ediyor.

AA



LOVE VE ADEBAYOR TAKİPTE

Geçen yılın kralı Alanyasporlu Vagner Love, bu sezon da formda. Brezilyalı golcü 9 golle zirvedeki rakiplerini yakından takip ediyor. Lider Başakşehir'in golcüsü Adebayor da 8 golle takımına büyük katkı yaptı.

Süper Lig Gol Krallığı

1-) Bafetimbi Gomis: 13 gol

2-) Burak Yılmaz: 12 gol

3-) Adis Jahovic: 12 gol

4-) Vagner Love: 9 gol

5-) Adebayor: 8 gol