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Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri

Süper Lig'in 19. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek.

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Süper Lig'de haftanın hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak haftanın önemli karşılaşmasında Ali Palabıyık görev yapacak.

Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:
20.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

27 Ocak Cumartesi:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Ümit Öztürk
16.00 Göztepe-Kayserispor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Osmanlıspor: Halil Umut Meler

28 Ocak Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

29 Ocak Pazartesi: 20.00
Başakşehir-Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek

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