Ensonhaber.com'a dön

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Yorum Yap

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

9 Aralık Cumartesi:

14.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Hüseyin Göçek
14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: Ali Şansalan
16.30 Antalyaspor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
19.30 Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor: Ümit Öztürk

10 Aralık Pazar:

14.00 Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor: Mete Kalkavan
16.30 Demir Grup Sivasspor- Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
19.30 Kayserispor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

11 Aralık Pazartesi:

20.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM