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Süper Lig'de haftanın hakemleri

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. MHK, F.Bahçe-G.Saray derbisini yöneten Halil Umut Meler'e bu hafta maç vermedi.

| Haber Merkezi
Süper Lig'de haftanın hakemleri
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Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor...

24. haftanın maçlarını yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resm internet sitesinden duyuruldu.

İşte haftanın hakemleri:

28.02.2020 Cuma 20:00

Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş (Halis Özkahya)

29.02.2020 Cumartesi 17.00

Trabzonspor - Çaykur Rizespor (Abdülkadir Bitigen)

29.02.2020 Cumartesi 20.00

Fraport-Tav Antalyaspor - Fenerbahçe (Ali Şanslan)

1.03.2020 Pazar 16.00

MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor (Ümit Öztürk)

1.03.2020 Pazar 19.00

Galatasaray - Gençlerbirliği (Arda Kardeşler)

2.03.2020 Pazartesi 20.00

Medipol Başakşehir - Gaziantep Futbol Kulübü (Zorbay Küçük)

HALİL UMUT MELER'E MAÇ YOK

Öte yandan, geçtiğimiz pazar günü F.Bahçe-G.Saray derbisini yöneten hakem Halil Umut Meler'e, bu hafta maç verilmedi.

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