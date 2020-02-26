Süper Lig'de haftanın hakemleri

Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor...
24. haftanın maçlarını yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resm internet sitesinden duyuruldu.
İşte haftanın hakemleri:
28.02.2020 Cuma 20:00
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş (Halis Özkahya)
29.02.2020 Cumartesi 17.00
Trabzonspor - Çaykur Rizespor (Abdülkadir Bitigen)
29.02.2020 Cumartesi 20.00
Fraport-Tav Antalyaspor - Fenerbahçe (Ali Şanslan)
1.03.2020 Pazar 16.00
MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor (Ümit Öztürk)
1.03.2020 Pazar 19.00
Galatasaray - Gençlerbirliği (Arda Kardeşler)
2.03.2020 Pazartesi 20.00
Medipol Başakşehir - Gaziantep Futbol Kulübü (Zorbay Küçük)
HALİL UMUT MELER'E MAÇ YOK
Öte yandan, geçtiğimiz pazar günü F.Bahçe-G.Saray derbisini yöneten hakem Halil Umut Meler'e, bu hafta maç verilmedi.