Süper Lig'de hakemlerin ilk yarı kazançları

Süper Lig'de 11 maçla ilk yarıda en çok düdük çalan hakem Cüneyt Çakır. 3 defa VAR hakemi olarak görev alan Çakır, 5 aylık maaşıyla birlikte en çok gelir elden eden isim oldu.

ZİRVEDE CÜNEYT ÇAKIR VAR

Akşam'ın haberine göre, FIFA kokartlı hakemlerimizden biri olan Cüneyt Çakır, Süper Lig'de yönettiği 11 maç ve 3 VAR hakemliği karşılığında 130 bin 900 TL kazandı. Aylık maaşı 35 bin TL olan deneyimli hakem, 5 ayda 175 bin lira da maaş aldı. Çakır'ın böylece toplam geliri 305 bin liraya ulaştı.

Cüneyt Çakır'ın ardından en çok kazanan hakemler ise Ali Palabıyık ve Fırat Aydınus oldu.

Aydınus ve Palabıyık, 10 kez orta hakem 6 kez ise VAR hakem olarak görev yaptı. Hem Aydınuns hem Palabıyık, maaşları hariç 133 bin 400'er TL gelir elde etti.

Not: Tabloda, hakemlerin sadece maç başına kazançları yer almaktadır. Maaşlar hesaba dahil edilmemiştir.

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