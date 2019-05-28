Süper Lig'de hakemlerin yıllık kazancı

Süper Lig'de bir sezon daha biterken, en çok tartışılan yine hakemler oldu. Hataların gündemden düşmediği yıl boyunca en fazla kazanan hakemler Cüneyt Çakır, Mete Kalkavan ve Bülent Yıldırım oldu.

CÜNEYT ÇAKIR ZİRVEDE

Süper Lig'de 25 karşılaşma yöneten Cüneyt Çakır, en çok maçta düdük çalan ve en fazla kazanan hakem oldu. 26 kez de VAR hakemliği yapan Çakır toplamda 364 bin TL gelir elde etti. Deneyimli hakemin sadece VAR'dan kazandığı rakam ise 144 bin TL oldu.

Cüneyt Çakır'ı Mete Kalkavan 322 bin 400 TL ile, Bülent Yıldırım ise 310 bin TL ile takip etti.

VAR VE AVAR'DA SERKAN TOKAT

Süper Lig'de bu sezon uygulamaya giren ve hakemlere yeni bir gelir kapısı açan VAR, AVAR hakemliğinde en çok kazanan isim Serkan Tokat oldu.

18 kez VAR, 28 kez AVAR hakemi olarak görev yapan Serkan Tokat, 135 bin 200 TL gelir elde etti. Koray Gençlerler 119 bin 600, Cüneyt Çakır 114 bin 400 ve Bülent Yıldırım da 100 bin TL gelirle VAR ve AVAR'da en çok kazanan hakemler oldular.

HAKEMLERİN YILLIK SABİT MAAŞLARI

Hakemler, yönettikleri maçlarda aldıkları maç başı ücretler dışında 10 ay boyunca TFF'den sabit maaş da alıyor. Buna göre kıdemlerine göre hakemlerin aylık sabit maaşları 12 bin ile 15 bin TL arasında değişiyor.

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MAÇ BAŞI ÜCRETLER

Süper Lig: 10 bin TL

VAR: 4,400 TL

AVAR: 2 bin TL

4. Hakem: 3 bin TL