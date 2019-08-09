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Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

| AA
Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler
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Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler ile VAR hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre 16, 17, 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler ve VAR hakemleri şöyle:

16 Ağustos Cuma
20.30 Denizlispor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen, VAR: Ali Palabıyık

17 Ağustos Cumartesi
19.15 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek, VAR: Ali Şansalan
21.45 Sivasspor - Beşiktaş: Mustafa Öğretmenoğlu, VAR: Koray Gençerler
21.45 Kayserispor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu, VAR: Halis Özkahya

18 Ağustos Pazar
19.15 Konyaspor - Ankaragücü: Bülent Birincioğlu, VAR: Özgür Yankaya
19.15 Göztepe - Antalyaspor: Zorbay Küçük, VAR: Suat Arslanboğa
21.45 Kasımpaşa - Trabzonspor: Cüneyt Çakır, VAR: Mete Kalkavan
21.45 Yeni Malatyaspor - Başakşehir: Hüseyin Göçek, VAR: Fırat Aydınus

19 Ağustos Pazartesi
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep: Arda Kardeşler, VAR: Yaşar Kemal Uğurlu


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