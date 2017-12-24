Süper Lig'de ilk yarı sonunda oluşan puan durumu

Spor Toto Süper Ligi'nin ilk yarısı Osmanlıspor-Akhisarspor karşılaşması dışında sona erdi.

Son yılların en çekişmeli yarışına sahne olan ligin ilk yarısını Başakşehir zirvede tamamlarken, 35 puanı bulunan Galatasaray ise 2. sırada yer aldı.

7 TAKIMIN PUANLARI BİRBİRİNE ÇOK YAKIN

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe, son 6 haftada 5 galibiyet 1 beraberlik alarak zirveye yaklaşmayı başardı.

Son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş ise beklenmedik puanlar kaybederek yarışta 3 rakibinin gerisine düştü.

Ligin sürprizini ise 30'ar puan toplayarak büyükleri zorlayan Kayserispor ve Göztepe yaptı.

Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından seri galibiyetler alan Trabzonspor ise ligin ilk yarısını 29 puanla 7. sırada tamamladı.

PUAN DURUMU







