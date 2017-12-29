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Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i

Süper Lig'in ilk yarısı sona erdi. 17 hafta sonunda en iyi performansı gösteren futbolculardan bir 11 kurduk.

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Spor Toto Süper Ligi'nin ilk yarısı sona ererken, Başakşehir topladığı 36 puanla devreyi lider olarak tamamladı.

Kralspor editörleri olarak, oldukça çekişmeli geçen ilk yarıda en iyi performansı gösteren futbolculardan bir 11 kurduk.

İLK YARININ EN İYİ 11'İ

Beto
Mariano
Pepe
Maicon
Aziz Behich
Fernando
Emre Belözoğlu
Giuliano
Babel
Gomis
Burak

EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR ABDULLAH AVCI

İlk yarıyı zirvede tamamlayan Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, özellikle büyük maçlarda gösterdiği performansla ilk devrenin en iyi teknik direktörü olmaya hak kazandı.

İLK YARININ BİDONU VAN PERSİE

Geldiği günden bu yana bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen, bu sezon ise futbolundan çok özel hayatıyla gündeme gelen Van Persie, ilk yarının bidonu (beklentileri karşılayamayan, en kötü futbolcu) seçildi.

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