Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i

Spor Toto Süper Ligi'nin ilk yarısı sona ererken, Başakşehir topladığı 36 puanla devreyi lider olarak tamamladı.

Kralspor editörleri olarak, oldukça çekişmeli geçen ilk yarıda en iyi performansı gösteren futbolculardan bir 11 kurduk.

İLK YARININ EN İYİ 11'İ

Beto

Mariano

Pepe

Maicon

Aziz Behich

Fernando

Emre Belözoğlu

Giuliano

Babel

Gomis

Burak

EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR ABDULLAH AVCI

İlk yarıyı zirvede tamamlayan Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, özellikle büyük maçlarda gösterdiği performansla ilk devrenin en iyi teknik direktörü olmaya hak kazandı.

İLK YARININ BİDONU VAN PERSİE

Geldiği günden bu yana bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen, bu sezon ise futbolundan çok özel hayatıyla gündeme gelen Van Persie, ilk yarının bidonu (beklentileri karşılayamayan, en kötü futbolcu) seçildi.