Süper Lig'de kırmızı görmeyen tek takım var

Milli maçlar nedeniyle ara verilen ligin 11 haftalık bölümünde hakemler, 460 sarı, 38 de kırmızı kart gösterdi.

BİR TEK BAŞAKŞEHİR GÖRMEDİ

Lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir, bu süreçte futbolcusu kırmızı kart görmeyen tek takım oldu.

Tüm maçları 11 kişi tamamlayan Medipol Başakşehir, 25 sarı kart gördü.



İstanbul temsilcisini centilmenlikte birer kırmızı kartta kalan Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor takip etti.



Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor, Kasımpaşa, Kayserispor ve Osmanlıspor da 11 haftalık periyodu 2'şer kırmızı kartla geçti.

BEŞİKTAŞ'A 5 KIRMIZI ÇIKTI

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, 11 haftada 5 kırmızı kartla hırçın bir görüntü sergiledi.



Son iki haftada aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Beşiktaş'ı, en hırçın takımlar sıralamasında 4'er kırmızı kartla Fenerbahçe ile Gençlerbirliği izledi.

