Süper Lig'de kritik hafta

Süper Lig'in 22. haftası Gaziantep-Ç.Rizespor ve Antalyaspor-Kasımpaşa maçları dışında tamamlandı.
Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan haftada birçok önemli karşılaşma oynanacak.
F.Bahçe Kadıköy'de G.Saray'ı, Beşiktaş ise Dolmabahçe'de Trabzonspor'u ağırlayacak.
Haftanın sonucu merak edilen bir diğer mücadelesi ise Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak.
İşte fikstür:
Sivasspor-Alanyaspor
Kayserispor-Konyaspor
Göztepe-Gaziantep
Beşiktaş-Trabzonspor
Yeni Malatyaspor-Antalyaspor
Gençlerbirliği-Ankaragücü
Fenerbahçe-Galatasaray
Ç.Rizespor-Başakşehir
Kasımpaşa-Denizlispor
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