Süper Lig'de kritik hafta

Süper Lig'in 22. haftası Gaziantep-Ç.Rizespor ve Antalyaspor-Kasımpaşa maçları dışında tamamlandı.

Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan haftada birçok önemli karşılaşma oynanacak.

F.Bahçe Kadıköy'de G.Saray'ı, Beşiktaş ise Dolmabahçe'de Trabzonspor'u ağırlayacak.

Haftanın sonucu merak edilen bir diğer mücadelesi ise Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak.

İşte fikstür:

Sivasspor-Alanyaspor

Kayserispor-Konyaspor

Göztepe-Gaziantep

Beşiktaş-Trabzonspor

Yeni Malatyaspor-Antalyaspor

Gençlerbirliği-Ankaragücü

Fenerbahçe-Galatasaray

Ç.Rizespor-Başakşehir

Kasımpaşa-Denizlispor

PUAN DURUMU