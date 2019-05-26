Ensonhaber.com'a dön

Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu

Süper Lig'de Akhisarspor'un ardından küme düşen diğer takımlar Bursaspor ve Erzurumspor oldu.

| Haber Merkezi
Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu
Yorum Yap

Süper Lig'in son haftasında nefes kesen küme düşme mücadelesinden Göztepe galip çıktı. İzmir ekibi, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup edince Bursaspor ve Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig'e düştü.

ŞAMPİYON BURSA, KÜME DÜŞTÜ

2003-2004 yılında Süper Lig'den düşen, 2005-2006'da yeniden dönen Bursaspor, 2009-2010 sezonunda ise şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 5. büyük olarak adlandırılan Bursaspor, küme düştü.

Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen Bursaspor, ligi 37 puanla bitirdi ancak 38 puanlı Göztepe'nin arkasında kalarak lige veda etti.

DADAŞ, LİGDE 1 YIL KALABİLDİ

Geçen sezon Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'un macerası kısa sürdü. Sezon genelinde küme hattından çıkamayan Dadaşlar, Kayseri deplasmanında 2-0 kazanmasına rağmen 35 puanla Spor Toto 1. Lig'e düştü.

Böylece Akhisarspor'un ardından küme düşen diğer takımlar Bursaspor ile Erzurumspor oldu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM