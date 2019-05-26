Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu

Süper Lig'de Akhisarspor'un ardından küme düşen diğer takımlar Bursaspor ve Erzurumspor oldu.

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Babel: Beşiktaşlılardan ölüm tehdidi alıyorum

Hollandalı Babel, Galatasaray'la anlaşmak üzere olduğunu ve bundan dolayı Beşiktaşlılardan ölüm tehditleri aldığını ifade etti.