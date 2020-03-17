Süper Lig'de maçlar seyircisiz devam edecek

UEFA’nın corona virüs nedeniyle 55 üye federasyonuyla acil olarak yaptığı telekonferans toplantı gerçekleşti. UEFA, corona cirüs nedeniyle 2020 Avrupa Şampiyonası 2021 yazına erteledi.

2021 yılına erteleen EURO 2020, 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

NİSAN AYINA KADAR DEVAM

TFF, seyircisiz oynanması kararlaştırılan Türkiye futbolu için erteleme konusundaki kararını da bu toplantı sonrası değerlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanmaya devam edeceğini açıkladı.

ALINMIŞ KARAR DEVAM EDECEK

Lig maçlarının oynanıp oynanmayacağı hakkında konuşan Özdemir: "Şu anda alınmış karar neyse o karar aynen devam etmektedir. Şu anda alınan karar gereğince maçlar seyircisiz olarak devam edecek." dedi ve ekledi:

"Dünyada ve Türkiye'de hareketli günler geçiriyoruz. Başımızda, aklı başında olan ve çok iyi planlama yapan bir Sağlık Bakanımız var. Aldığımız her karar, danışıklı olarak alınıyor. Bunlar, Türkiyemizi ilgilendiren kararlardır. Bizim için her şeyden önce Türkiye var."