Süper Lig'de perde Ankara'da açılıyor

Fatih Terim: Arda beni çok duygulandırdı

1 Arda Turan Galatasaray'a dönmeyi çok istiyor Fatih Terim'in elini öperek aradaki buzları eriten Arda Turan'ın "Para önemli değil. Yeter ki Galatasaray'a döneyim" dediği öğrenildi.

2 Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi sakatlık raporu Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi her iki takımda da birçok eksik futbolcu bulunuyor.

3 Galatasaray, Lemina'yı takımda tutmak istiyor Yaz transfer döneminde kiralanan Mario Lemina gösterdiği performansla teknik heyeti kendine hayran bıraktı. Yönetim, oyuncunun gelecek yıl da takımda kalması için harekete geçti.

4 Belçika basını: Diagne Galatasaray'a dönüyor Club Brugge'de kadro dışı bırakılan Diagne'nin, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. Senegalli futbolcunun sarı-kırmızılı yönetimle görüştüğü öğrenildi.

5 Beşiktaş'ta gönderilecek isimler Beşiktaş devre arasında Enzo Roco, Muhayer Oktay, Orkan Çınar ve Lens'i göndererek ekonomik olarak nefes almayı planlıyor.

6 Almanların Mesut Özil pişmanlığı Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanlar tarafından ırkçı saldırıya uğrayan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan hakkında konuştu.

7 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı.

8 İbrahimovic'in İsveç'teki heykeline saldırı İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic'in Malmö'ye dikilen heykeli, Hammarby'nin hisselerinin yarısını alması sonrasında ateşe verildi.

9 Clinton Mata: G.Saray'ın stat atmosferi gibisini görmedim Club Brugge'lu Clinton Mata, Galatasaray deplasmanındaki atmosferin çok zorlu olduğunu söyleyerek "Hiçbir oyuncu Galatasaray'ın stadında oynadıktan sonra rahat uyuyamaz" dedi.