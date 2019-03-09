1 Süper Lig'de puan durumu Başakşehir, F.Bahçe'yi 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla G.Saray'la arasındaki puan farkını 11'e çıkardı. 28 puanda kalan sarı-lacivetliler ise Göztepe'nin kazanırsa küme hattına gerileyecek.

2 Maç sonu sosyal medyada dönen caps Başakşehir'in Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflardan birisi Fatih Terim'in dudak capsi oldu.

3 Volkan Demirel'in hesabı tutmadı Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, geçtiğimiz sezon olduğu gibi, bu sene de Başakşehir'i yeneceklerini iddia etmişti ancak maç sonunda gülen taraf Başakşehir oldu.

4 Fenerbahçe tribününde kavga Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesi deplasman tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftar arasında kavga çıktı.

5 Trabzonspor evinde Akhisarspor'u yendi Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

6 Başakşehir evinde Fenerbahçe'yi de yendi Lider Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla Galatasaray'la arasındaki puan farkını 11'e çıkardı.

7 Şenol Güneş'ten futbolcularına: Çıkışa geçme zamanı Son iki maçında puan kaybeden Beşiktaş'ta Şenol Güneş, futbolcularını Konyaspor maçına "Son iki maçta bize yakışmayacak sonuçlar elde ettik. Şimdi çıkışa geçme zamanı"diyerek motive etti.

8 Pep Guardiola Juventus'la anlaştı İtalya basını, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın İtalya devi Juventus'la 4 yıllığına anlaştığını yazdı.

9 Comolli'nin forvet adayları Aldırdığı oyuncularla tartışma konusu olan Comolli'nin forvet transferi için harekete geçmesi taraftarları endişelendirdi.