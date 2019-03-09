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Süper Lig'de puan durumu

Başakşehir, F.Bahçe'yi 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla G.Saray'la arasındaki puan farkını 11'e çıkardı. 28 puanda kalan sarı-lacivetliler ise Göztepe'nin kazanırsa küme hattına gerileyecek.

Süper Lig'de puan durumu
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Süper Lig'de puan durumu

Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından ligin üst ve alt bölgelerinde yeniden hesaplar yapılmaya başlanıldı.

G.SARAY'IN KAZANMAKTAN BAŞKA ÇARESİ YOK

Başakşehir, Fenerbahçe galibiyetinin ardından maç fazlasıyla Galatasaray'la arasındaki puan farkını 11'e çıkardı. 46 puandaki sarı-kırımzılı takım zirve yarışını sürdürebilmek için Antalyaspor maçını mutlaka kazanması gerekiyor.

FENERBAHÇE 15. SIRAYA GERİLEDİ

Fenerbahçe de ise işler yine yoluna gitmiyor. Son 3 maçını kaybetmeyen sarı-lacivertliler Başakşehir mağlubiyetiyle 15. sıraya geriledi. 28 puanı bulunan Fenerbahçe'nin arkasındaki Bursaspor ise Anakaragücü'yle 1-1 berabere kaldı ve sıralamada rakibinin üzerine çıktı.

GÖZTEPE KAZANIRSA F.BAHÇE KÜME HATTINA DÜŞECEK

Göztepe bu hafta Kasımpaşa ile oynayacak. 26 puanda bulunan İzmir temsilcisi mücadeleden galibiyetle ayırılırsa, Fenerbahçe 16. sıraya yani küme düşme hattına gerileyecek.

Fenerbahçe'nin kalan maçları şu şekilde:

Sivasspor
Ankaragücü (D)
Galatasaray
Alanyaspor (D)
Trabzonspor
Kasımpaşa (D)
Akhisarspor
Erzurumspor (D)
Antalyaspor

Süper Lig'de oluşan puan durumu ise şu şekilde:

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