Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, futbol organizasyonlarının da ertelenmesine neden olmuştu.
Çöken futbol ekonomisini yeniden ayağa kaldırmak için daha fazla vakit kaybetmek istemeyen TFF ve Kulüpler Birliği, ligin haziran ayında yeniden başlayacağını duyurdu.
Dün yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Şu anda en muhtemel senaryo 12-13-14 Haziran'da lig ve Türkiye Kupası maçlarının başlayıp, 26 Temmuz'da bitirilmesi." ifadelerini kullanmıştı.
Gelen bu haber üzerine, yaklaşık 1,5 aydır oynanmayan Süper Lig'de puan durumunu ve kalan maçları hatırlatalım dedik.
TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ
Göztepe-Trabzonspor
Alanyaspor-Trabzonspor
Trabzonspor-Ankaragücü
Galatasaray-Trabzonspor
Trabzonspor-Antalyaspor
Denizlispor-Trabzonspor
Trabzonspor-Konyaspor
Kayserispor-Trabzonspor
BAŞAKŞEHİR'İN FİKSTÜRÜ
Başakşehir-Alanyaspor
Ankaragücü-Başakşehir
Başakşehir-Galatasaray
Antalyaspor-Başakşehir
Başakşehir-Denizlispor
Konyaspor-Başakşehir
Başakşehir-Kayserispor
Kasımpaşa-Başakşehir
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
Ç.Rizespor-Galatasaray
Galatasaray-Gaziantep
Başakşehir-Galatasaray
Galatasaray-Trabzonspor
Alanyaspor-Galatasaray
Ankaragücü-Galatasaray
Galatasaray-Göztepe
Antalyaspor-Galatasaray
SİVASSPOR'UN FİKSTÜRÜ
Sivasspor-Denizlispor
Konyaspor-Sivasspor
Sivasspor-Kayserispor
Kasımpaşa-Sivasspor
Sivasspor-Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe-Sivasspor
Sivasspor-Gençlerbirliği
Göztepe-Sivasspor
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
Beşiktaş-Antalyaspor
Denizlispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Konyaspor
Kayserispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
Beşiktaş-Fenerbahçe
Gençlerbirliği-Beşiktaş
FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
Fenerbahçe-Kayserispor
Kasımpaşa-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe-Göztepe
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Sivasspor
Beşiktaş-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Ç.Rizespor
Maçlar ertelenmeden önce oluşan puan durumu şu şekildeydi: