Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, futbol organizasyonlarının da ertelenmesine neden olmuştu.

Çöken futbol ekonomisini yeniden ayağa kaldırmak için daha fazla vakit kaybetmek istemeyen TFF ve Kulüpler Birliği, ligin haziran ayında yeniden başlayacağını duyurdu.

Dün yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Şu anda en muhtemel senaryo 12-13-14 Haziran'da lig ve Türkiye Kupası maçlarının başlayıp, 26 Temmuz'da bitirilmesi." ifadelerini kullanmıştı.

Gelen bu haber üzerine, yaklaşık 1,5 aydır oynanmayan Süper Lig'de puan durumunu ve kalan maçları hatırlatalım dedik.

TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ

Göztepe-Trabzonspor

Alanyaspor-Trabzonspor

Trabzonspor-Ankaragücü

Galatasaray-Trabzonspor

Trabzonspor-Antalyaspor

Denizlispor-Trabzonspor

Trabzonspor-Konyaspor

Kayserispor-Trabzonspor

BAŞAKŞEHİR'İN FİKSTÜRÜ

Başakşehir-Alanyaspor

Ankaragücü-Başakşehir

Başakşehir-Galatasaray

Antalyaspor-Başakşehir

Başakşehir-Denizlispor

Konyaspor-Başakşehir

Başakşehir-Kayserispor

Kasımpaşa-Başakşehir

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

Ç.Rizespor-Galatasaray

Galatasaray-Gaziantep

Başakşehir-Galatasaray

Galatasaray-Trabzonspor

Alanyaspor-Galatasaray

Ankaragücü-Galatasaray

Galatasaray-Göztepe

Antalyaspor-Galatasaray

SİVASSPOR'UN FİKSTÜRÜ

Sivasspor-Denizlispor

Konyaspor-Sivasspor

Sivasspor-Kayserispor

Kasımpaşa-Sivasspor

Sivasspor-Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe-Sivasspor

Sivasspor-Gençlerbirliği

Göztepe-Sivasspor



BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

Beşiktaş-Antalyaspor

Denizlispor-Beşiktaş

Beşiktaş-Konyaspor

Kayserispor-Beşiktaş

Beşiktaş-Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

Beşiktaş-Fenerbahçe

Gençlerbirliği-Beşiktaş

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe-Kayserispor

Kasımpaşa-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe-Göztepe

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Sivasspor

Beşiktaş-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Ç.Rizespor

Maçlar ertelenmeden önce oluşan puan durumu şu şekildeydi: